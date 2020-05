LASK verontschuldigt zich dan toch na gelekte beelden van verboden trainingen, maar wordt de leider gestraft?

De Oostenrijkse competitieleider LASK, die begin dit seizoen nog uitgeschakeld werd door Club Brugge in de play-offronde van de Champions League, heeft toegegeven vier verboden groepstrainingen te hebben gehouden. Coach Valérien Ismaël en vicevoorzitter Jürgen Werner boden daarvoor vrijdag tijdens een persconferentie hun verontschuldigingen aan. “Dat was echt helemaal fout van ons”, bekende Werner.

“Achteraf kunnen we zeggen dat we dat niet hadden moeten doen. We deden het echter niet om er voordeel uit te halen, maar om onze spelers zo goed mogelijk voor te bereiden op de competitieherstart.”

De Oostenrijkse competitie hervat reeds begin juni achter gesloten deuren. Clubs hebben dus maar enkele weken tijd om zich voor te bereiden om nadien aan een recordtempo wedstrijden af te haspelen. “Dat speelplan is zeer gevaarlijk voor alle spelers, ook die van andere ploegen”, vulde Ismaël aan.

Donderdag stelde de Oostenrijkse Bundesliga een onderzoek in naar LASK wegens het overtreden van de fairplayregels. De organisatie achter de hoogste Oostenrijkse voetbalcompetitie kreeg immers een aantal videobeelden van een training van Linz in handen. Daarop is te zien dat er geen sprake was van het toegestane trainen in kleinere groepjes, maar dat er met de volledige selectie werd getraind. De beelden zouden recent zijn opgenomen, terwijl groepstrainingen in Oostenrijk pas vrijdag weer zijn toegestaan.

Elf andere clubs uit de competitie hebben protest aangetekend tegen het gedrag van de competitieleider. In een gemeenschappelijke verklaring stellen zij dat de beelden duidelijk maken dat er ondanks een verbod van het ministerie getraind is met volledig lichaamscontact. “Daarmee werden de geruchten die er al waren bevestigd”, aldus de clubs.

Red Bull Salzburg, de nummer twee in de stand, liet weten “geschokt” te zijn. “We werken al maanden zo hard voor een toekomst van het voetbal. Blijkbaar zijn niet alle clubs zich bewust van hun verantwoordelijkheid”, aldus commercieel directeur Stephan Reiter. Overtreding van de fairplayregels kan leiden tot een boete, puntenaftrek of zelfs gedwongen degradatie.