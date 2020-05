Skateparken en sportterreinen weer open onder toezicht

Skateparken en sportterreinen kunnen vanaf maandag onder toezicht en onder voorwaarden die het lokale bestuur bepaalt weer geopend worden. Dat laten Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) weten na de publicatie van het federale ministerieel besluit.

‘Ook kinderen die geen lid zijn van een sportclub moeten de kans krijgen om te bewegen en te sporten in de gezonde buitenlucht’, vindt minister Somers. ‘Dat is geen overbodige luxe, want veel kinderen zitten al lange tijd binnen.’

Kinderen en jongeren zullen daar in groepen van maximum 20 kunnen sporten op een veilige afstand van elkaar en onder toezicht van een volwassene.

Minister Dalle heeft het over een belangrijke eerste stap. ‘Ik hoop ook dat binnenkort de speelpleinen open kunnen en dat we een beslissing kunnen nemen over de zomerkampen. Zeker jongeren die in moeilijke omstandigheden opgroeien hebben nu meer dan ooit nood aan ruimte en perspectief.’