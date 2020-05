De twee koeltorens van een Duitse kerncentrale in Philippsburg werden donderdagochtend ter ontploffing gebracht. Het tijdstip van de sloop werd geheim gehouden om een grote opkomst te vermijden in tijden van corona. De koeltorens werden in 2011 en 2019 buiten werking gesteld als onderdeel van de Duitse belofte om tegen eind 2022 elke Duitse kerncentrale te sluiten. Bekijk de vernietiging van de torens vanuit verschillende standpunten in de video hierboven.