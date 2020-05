Plaatsbezoek nu ook toegestaan zonder immokantoor

Privaat verhuur zonder tussenkomst van een immokantoor is weer toegestaan. Verhuurders kunnen dus opnieuw plaatsbezoeken organiseren. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Vorige week werd verhuur met bemiddeling van een immokantoor al toegelaten.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependale is tevreden. ‘De beslissing van vorige week is goed voor 140.000 potentiële huurwoningen’, laat de minister weten. ‘Nu private verhuur opnieuw toegelaten is, komen daar nog eens 240.000 potentiële huurwoningen bij.’ Die staan niet allemaal op dit moment te huur, verduidelijkt Diependale. Een verplaatsing voor een plaatsbezoek is dus toegestaan.

‘Immokantoren verhuren 25 procent van de woningen in Vlaanderen, het aandeel private huur zonder immokantoor bedraagt bijna 40 procent’, zegt de minister. Hij vond de vorige beslissing aanvoelen als oneerlijke concurrentie. Verkopen zonder tussenkomst van een immokantoor mag nu ook opnieuw. ‘De helft van de verkochte woningen in ons land vinden plaats zonder immokantoor. Deze markt kan vanaf maandag ook met een gerust geweten plaatsbezoeken organiseren’, vertelt Diependale.

De beslissing is ook belangrijk voor het verhuur van studentenkoten. ‘In studentensteden zoals Gent of Leuven hangen de eigenaars meestal een A4 uit aan het raam met de boodschap “studentenkot te huur”. Ook voor die studentenhuur staat het licht nu op groen’, zegt Diependale. ‘Ouders en studenten mogen met een gerust hart op zoek gaan naar een studentenkot.’

Voor alle huisbezoeken gelden de maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. ‘Mondmaskers, alcoholgel, eigen balpennen gebruiken, sleutels ontsmetten, kamers verluchten… enzovoort, al deze richtlijnen gelden ook voor private huur zonder immokantoor’, zegt de minister.