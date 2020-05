Planckendael al volzet tijdens eerste week van heropening

De belangstelling voor de Zoo Antwerpen en Planckendael, die maandag weer de deuren openen, na twee maanden van lockdown blijkt erg groot. In Planckendael zijn alle tijdsblokken voor volgende week al volzet en ook voor de Zoo lopen de reservaties als een trein.

Tot eind mei zijn de plaatsen voorbehouden voor abonnees, vanaf 1 juni is ook het grote publiek welkom.

Zoo Antwerpen en Planckendael reageren vrijdag verheugd op het nieuws, al verdienen ze er voorlopig nog niet veel aan. ‘We zijn blij dat we de fans van het eerste uur al een hart onder de riem kunnen steken’, zegt woordvoerster Ilse Segers. ‘We hadden al heel wat signalen gekregen dat onze abonnees er erg naar uitkeken om terug te keren en dat blijkt nu ook uit de reservaties. Economisch brengt dit natuurlijk nog geen soelaas voor ons, daarvoor is het wachten op de mensen die tickets kopen.’

De dierentuinen nemen een waslijst aan maatregelen om bezoekers en personeel te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt het aantal bezoekers beperkt per dag en per tijdsblok. In de Zoo van Antwerpen zijn dagelijks 4.000 mensen welkom, in Planckendael ruim 7.000. Vooraf reserveren is tot nader order verplicht.