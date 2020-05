Een bizar tafereel werd opgemerkt door voorbijgangers in het Cidacos park in de Spaanse gemeente Calahorra. Een dun laagje wit pluis stond in brand, zonder het onderliggen gras te beschadigen. Bekijk het in de video hierboven.

Er werd gesuggereerd dat de brand opzettelijk was aangestoken om het pluis te verwijderen, maar volgens de burgemeester gaat het om een ongeluk. De brandweer kon het vuur doven en niemand raakte gewond.