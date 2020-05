Gent legt permanent regenboogzebrapad aan op de Zuid

Op het Woodrow Wilsonplein in Gent wordt vrijdag een breed zebrapad aangelegd in de kleuren van de regenboogvlag. Een statement waarmee het Gentse stadsbestuur wil aangeven dat het ‘pal achter de LGBTQ-gemeenschap staat’.

Het is niet het eerste regenboogzebrapad in Gent, maar dit keer gaat het wel om een permanent. Zondag 17 mei is de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT). Dat wordt in Gent in de kijker gezet, met het hijsen van de regenboogvlag aan het stadhuis en op het Gravensteen.

Gent krijgt voor de gelegenheid ook een definitief regenboogzebrapad, dat vrijdag wordt ingehuldigd door burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en drie schepenen van Groen, SP.A en CD&V.