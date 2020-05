In de Verenigde Staten zijn er al meer dan 1,4 miljoen besmettingen met het coronavirus. President Donald Trump heeft daarvoor een verklaring: de VS legt zo veel tests af, waardoor het aantal bevestigde gevallen erg hoog ligt. In de video hierboven vraagt hij zich luidop af of testen op het coronavirus niet 'overrated' is.

Er wonen heel wat Belgen in het buitenland. Hoe ervaren zij de coronacrisis in hun land? We laten in de video hieronder Belgen van over de hele wereld aan het woord.