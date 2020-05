Flo Windey: 'Wie ongevraagd dickpics stuurt, moet gevolgen dragen'

Flo Windey – die voor Studio Brussel Flowjob maakte, de webreeks rond seks en intimiteit – is helemaal klaar met de ongevraagde ‘dickpics’. Om een signaal te geven heeft ze een van haar toegestuurde foto’s gedeeld op sociale media. De penis censureerde ze, de accountnaam niet. ‘Doe je zoiets, dan moet je de gevolgen maar dragen.’

Dat ze het ermee gehad heeft, met die ongewenste ‘dickpics’. Mannen die zonder het te vragen een foto sturen van hun edele delen. Daarom heeft Flo Windey er eentje gedeeld op haar Instagram stories. Met het lid handig gecensureerd, maar de accountnaam was wel zichtbaar. ‘Het is toch een anonieme account zonder foto’s. En wellicht had ik het ook gedeeld was dat niet anoniem geweest. Als jij mij zoiets stuurt en ik heb geen toestemming gegeven daarvoor, dan maakt het mij niet meer uit. Je moet de gevolgen dragen van je acties’, zegt ze.

‘Hen beschermen past niet zo in mijn hoofd. Het is toch niet omdat ik wat “naaktere” foto’s op Instagram zet, dat er dan op mijn voorhoofd “stuur mij foto’s van uw piemel” staat geschreven? Ik wil dat mensen daar echt over praten. Er zijn veel mensen die dat krijgen. Beeld je in dat een 15-jarige meisje dit krijgt? Ik wil een duidelijk signaal geven. Het is nu al jaren bezig. Ik heb het er echt mee gehad. Deze week zat “Bloom for change” overal in het nieuws, strijden tegen seksueel geweld en dan net op die dag krijg ik super veel van dat soort berichten. Dat begrijp je toch niet?’

Niet strafbaar

Adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en professor seksueel strafrecht Liesbet Stevens (KU Leuven) bevestigt dat het fenomeen bij veel vrouwen en ook jongens voorkomt. ‘Vooral bij vrouwen met een mening, die in het publieke oog lopen. Die digitale aanvallen hebben als effect dat vrouwen voortaan twee keer nadenken voor ze deelnemen aan het publieke debat en aan zelfcensuur doen. Dat is heel negatief voor de democratie. Het duidt erop dat seksisme er nog steeds is, dat er mannen zijn die het aanvaardbaar vinden om op die manier mensen seksueel te intimideren.’

Toch is de man die ongewenste intieme foto’s stuurt, niet steeds strafbaar. ‘Ik heb geen weet van vervolging’, zegt Stevens. ‘Tenzij iemand herhaaldelijk dezelfde persoon bestookt met dickpics of met verontrustende inhoud. Dan kan je zeggen dat het een vorm van stalking is en dat is strafbaar. Het zou misschien beschouwd kunnen worden als strijdig met de goede zeden, maar wat we als dusdanig zo zijn gaan beschouwen, is geëvolueerd. Wij als maatschappij vinden ‘toestemming’ in deze relevant, maar het strafrecht is daar niet op aangepast. Ik vermoed dat er over ongewenste intieme foto’s bijna geen rechtspraak is.’

Erop aanspreken

Krijg je zo’n foto toegestuurd, dan heeft Stevens volgend advies: ‘Laat best één keer weten dat je daar niet mee gediend bent. En dat je als het nog eens gebeurt je een klacht indient wegens stalking. Sla de foto ook ergens op waar je er niet meer mee geconfronteerd wordt.’ Met delen op het internet moet je opletten. ‘Ga de foto niet in zijn “volle glorie” verder verspreiden, want dan wordt het strafbaar, als vorm van wraakporno of het zonder toestemming verspreiden van seksuele beelden. In dit geval is de foto onherkenbaar gemaakt, dus is er geen probleem. Ook niet wanneer ze de accountnaam herkenbaar deelt. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun daden, ook op het internet. Kan je er niet tegen dat ze je ontmaskeren? Stuur dan geen dickpic.’