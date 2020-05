Met een nieuwe woordenschat als het coronamolentje, de plusjuf tot faceshield en de koffierotonde ontvingen de scholen vrijdagochtend voor het eerst sinds twee maanden weer fysiek leerlingen. ‘Een proefdraaidag? Het wordt de komende maand elke dag proefdraaien.’

‘Het is zo stom dat we afstand moeten houden.’ Rafza Halissa (12) zit in het zesde leerjaar in Vrije Basisschool Hollebeek in Temse. Ze ziet haar beste vriendin, Zenah Geerinck (11), voor ...