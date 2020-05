Modieus mondmaskers dragen met Nancy Pelosi

Nancy Pelosi is als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een van de belangrijkste politici in de Verenigde Staten. Ook daar woedt het debat over mondmaskers volop. De president wil er geen dragen, maar Pelosi paste haar garderobe aan de pandemie aan. Haar mondmasker stelt ze af op haar outfit, of is het omgekeerd?