Nog geen akkoord tussen Lufthansa en Belgische overheid over Brussels Airlines

De komende dagen gaan Lufthansa en onze regering verder onderhandelen over een toekomst voor Brussels Airlines. Dat is vrijdag afgesproken tijdens een eerste onderhoud. De regering wijst daarbij op het belang van een sociaal akkoord bij de Belgische luchtvaartmaatschappij en wacht ook de onderhandelingen in Duitsland af.

Eerste Minister Sophie Wilmès (MR), Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) en Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) zaten vrijdag samen Lufthansa-ceo Carsten Spohr en Dieter Vranckx, ceo van Brussels Airlines. Ons land vroeg aan Lufthansa om de sociale procedures te respecteren bij het besparingsplan, waardoor tot 1.000 banen zouden verdwijnen bij de Belgische dochtermaatschappij.

Toch zal er vooral gesproken zijn over de financiële steun van ons land voor Brussels Airlines. 'De federale regering heeft aangegeven dat er slechts sprake kan zijn van een investering van de Belgische overheid, als voldaan is aan een reeks bijzondere voorwaarden', laat het kabinet van minister De Croo horen. 'Zo moeten er zekerheden worden ingebouwd met het oog op een correcte uitvoering van een realistisch en toekomstgericht businessplan voor Brussels Airlines dat gericht is op winstgevende groei, ecologisch verantwoord is en tewerkstellingsvooruitzichten biedt.'

Volgens het kabinet-De Croo is er na de moeizame onderhandelingen van de voorbije weken vrijdag toch 'een begin van toenadering' gevonden. 'Zowel Lufthansa Group als de Belgische overheid onderkennen het belang van Brussels Airlines als economische hub met een uitgebreide Europese connectiviteit en onderschrijven het belang van een ambitieus groeiplan dat zich concentreert op het Afrikaanse en het Noord-Amerikaanse continent.'

Link met sociaal akkoord en Duits overleg



'Er werd afgesproken om de komende dagen verder te onderhandelen over de vorm en de voorwaarden van de financiering en de manier waarop de realisatie van het groeiplan kan worden gegarandeerd op een manier die ook de operationele efficiëntie van Lufthansa Group verbetert', besluit het kabinet.

'Een vergelijk is maar mogelijk als er ook een akkoord wordt gevonden tussen de sociale partners en de directie van Brussels Airlines', stelt het kabinet-De Croo. Die vakbonden waren begin deze week nog furieus nadat bleek dat het personeel dat niet afgedankt wordt, ook nog eens een loonsverlaging tot 15 procent zal moeten slikken. Donderdagavond lieten ze nog weten niet te willen onderhandelen over de volgens hen onwettige voorstellen.

De regering wacht verder af hoe de onderhandelingen tussen Lufthansa en de Duitse regering vlotten. In eigen land probeert de luchtvaartgroep 9 miljard euro aan staatssteun los te weken.