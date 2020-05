Prinses Eléonore is een van de duizenden leerlingen die sinds vrijdag opnieuw naar school moet. Ze zit in het zesde leerjaar in het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel en werd vanochtend door haar vader, koning Filip, naar school gebracht. De koning droeg daarbij een mondmasker, zoals u in de video hierboven ziet.

Gisteren deelde prinses Eléonore nog maaltijden uit aan Brusselse daklozen bij daklozenrestaurant Kamiano, samen met haar moeder, koningin Mathilde.

Vanaf vrijdag mogen duizenden leerlingen na bijna twee maanden terug naar school. Ook in basis-school Den Heuvel in Kalmthout maken ze zich klaar om helemaal coronaproof terug les te geven aan de kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar.