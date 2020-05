Waarom het FAVV zo streng is voor kat uit Peru: ‘Rabiës is dodelijkste virus ter wereld’

Nog tot 29 mei krijgt de geïmporteerde kat van studente Selena Ali ‘vrij spel’ in ons land, dan wordt de zaak van het Voedselagentschap FAVV tegen Ali gepleit. Het FAVV eist 5.000 euro per uur dat Ali de kat niet overdraagt. ‘Het FAVV wil geen risico nemen en dat is in de eerste plaats om al onze andere katten en honden te beschermen voor rabiës.’