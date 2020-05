‘Frankrijk moet het zonder buitenlandse toeristen stellen’

‘Het is vrijwel zeker dat Frankrijk het zonder de 17 miljoen buitenlandse toeristen zal moeten stellen deze zomer.’ Dat zei de Franse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Jean-Baptiste Lemoyne op televisie.

Op een beslissing over het openen van de grenzen met de buurlanden is het nog even wachten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) hoopt dat die volgende week kan vallen. Maar zullen Belgen ook welkom zijn in het populaire vakantieland Frankrijk?

De uitspraak van Lemoyne over de buitenlandse toeristen zaait onzekerheid. De Franse grenzen blijven in elk geval toe tot 15 juni. Wie van buiten de Schengenzone en de EU Frankrijk toch binnen wil, moet veertien dagen in quarantaine.

Vakantie in eigen land

Normaal gezien krijgt Frankrijk 17 miljoen buitenlandse bezoekers over de vloer, alleen al tijdens de zomermaanden. In 2018 stond de teller op bijna 90 miljoen buitenlandse bezoekers.

Maar Frankrijk vreest dat Europeanen vooral voor een vakantie in eigen land zullen kiezen. Het is ook niet vanzelfsprekend voor Frankrijk om Belgen toe te laten. Enkel in regio's waar de verspreiding van corona onder controle is, mag er gereisd worden. Maar de noordelijke regio's, waar Belgen moeten passeren, zijn net het hardst getroffen. Daarnaast is er ook onzekerheid over de hoge Belgische coronacijfers.

Om de toeristische sector te redden, lanceert Frankrijk een ‘Marshallplan’, goed voor 1,3 miljard euro. Premier Philippe Edouard noemt de redding van ‘een van de kroonjuwelen van de Franse economie een nationale prioriteit’. Om enige soelaas te bieden, werd al beslist dat Fransen in eigen land wel op reis mogen, in een straal van 100 km van hun huis, en enkel in zones waar de verspreiding van corona onder controle is.

Om duidelijkheid te scheppen over de verschillende regels in Europese landen, werkt de Europese Commissie aan een website met interactieve kaart, zodat u weet wat er gebeurt in het land dat u wil bezoeken. De lancering staat gepland aan het begin van het zomerseizoen. De Europese Commissie dringt aan op een gecoördineerde heropening van de binnengrenzen. ‘Als we dit op een veilige en gecoördineerde manier aanpakken, kunnen we de komende maanden de Europeanen de kans bieden op welverdiende rust, ontspanning en frisse lucht en op samenkomsten met vrienden en familie, in eigen land of over de grenzen heen.’ Dat was de overkoepelende teneur van de richtsnoeren en aanbevelingen van de Commissie aan de lidstaten.