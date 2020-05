Oversterfte door covid-19 veel hoger dan bij griepepidemies

Covid-19 heeft intussen al bijna 9.000 extra overlijdens veroorzaakt in België. ‘Dat is veel hoger dan de oversterfte die we in het verleden ooit hebben kunnen meten tijdens vorige griepseizoenen.’

Het totaal aantal overlijdens toegeschreven aan covid-19 stijgt vandaag met de 56 nieuwe rapporteringen tot 8.959 sinds de start van de epidemie. Een hoog cijfer als je kijkt naar de cijfers van andere landen, maar viroloog Steven Van Gucht benadrukte op de persconferentie van het Crisiscentrum nogmaals ‘de duidelijke onderrapportering’ bij andere landen.

‘Ook in veel andere landen is de oversterfte erg hoog. Vaak hoger dan in België. Dat is zo bijvoorbeeld in Nederland, New York, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk. Het aantal covid-overlijdens is in andere landen een pak lager gerapporteerd dan de oversterfte. In België is dat niet zo. Het aantal overlijdens is hier bijna gelijk aan de oversterfte. In Nederland is de oversterfte bijvoorbeeld twee keer hoger dan de gerapporteerde covid-overlijdens.’

Dat betekent niet dat België niet zwaar werd getroffen, integendeel. Met de bijna 9.000 extra overlijdens is de oversterfte veel hoger dan we in het verleden ooit hebben kunnen meten tijdens vorige griepseizoenen, verduidelijkte Van Gucht.

In 2017 was er in de winter, gelijklopend met de griepepidemie, een oversterfte van 3.284 mensen. Tijdens de griepepidemie van 2018 vielen er 3.093 extra doden, en in 2019 was er geen oversterfte in de winter.

De winter van 2015 was met 4.012 extra overlijdens een van de ergste griepseizoenen die België kende sinds 2001. Maar de oversterfte tijdens de huidige covid-19-uitbraak ligt bijna 2,2 keer hoger, zei Van Gucht. ‘En dit ondanks de lockdown. We kunnen dus stellen dat het aantal doden zonder de maatregelen nog veel hoger zou zijn.’