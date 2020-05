Sensoa: ‘Lockdown mogelijk unieke kans om hiv-verspreiding halt toe te roepen’

De lockdownperiode tijdens de coronacrisis kan een unieke kans zijn om in de homogemeenschap hiv een halt toe te roepen. Dat stellen Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, en zijn Franstalige tegenhanger Ex Aequo.

De organisaties hebben een sensibiliseringscampagne opgestart over hiv, met bekenden zoals professor en expert in transgenderzorg Guy T’Sjoen, Mister Gay Vlaanderen 2010 Matthias De Roover en Mister Bear 2020 Gael Leung Chong. In een video op sociale media sporen ze homo- en biseksuele mannen die voor de lockdown losse sekscontacten hadden, zich te laten testen op hiv.

De lockdownperiode zal allicht op zichzelf al een positieve impact op de hiv-cijfers hebben, menen Sensoa en Ex Aequo, maar die impact kan nog een pak groter worden.

‘Als je geïnfecteerd raakt met hiv, vermenigvuldigt het virus zich razendsnel in het lichaam’, klinkt het. ‘Men heeft in die eerste fase zoveel virusdeeltjes in het lichaam dat men ook zeer besmettelijk is: één onbeschermd sekscontact kan dan volstaan om het virus over te dragen. Wellicht zijn die personen die net besmet geraakt zijn en het zelf nog niet weten, de motor achter de epidemie. Die eerste fase is nu stilgelegd door de lockdown. Raakte men besmet net voor de lockdown, dan is die fase van superbesmettelijkheid ondertussen voorbij.’

Ook de periode die na besmetting moet voorbijgaan om met zekerheid een betrouwbaar resultaat te krijgen bij een hiv-test, is intussen door de lockdown voorbij. Wie positief test, kan meteen starten met medicatie die na enkele maanden verdere verspreiding voorkomt. Wie negatief test, is gerustgesteld en kan zich beschermen met condooms of PrEP (hiv-remmers).