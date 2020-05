Viroloog en klokkenluider Rick Bright zegt dat zijn beweringen over het gebrek aan voorbereiding omtrent covid-19 erkend waren door de regering. Donderdag moest hij getuigen voor een parlementaire commissie over de mate waarin de Verenigde Staten voorbereid zijn op het vervolg van de coronacrisis. ‘We gaan de zwartste winter in de moderne geschiedenis tegemoet als de coronacrisis niet beter wordt aangepakt,’ aldus Bright.

In januari kreeg Rick Bright een e-mail van een mondmaskerfabrikant uit Texas, Mark Bowen. Bowen waarschuwde dat hun voorraad N95-maskers lang niet groot genoeg zou zijn voor de coronacrisis en er actie moest worden ondernomen. ‘We’re in deep shit’, klonk het. Toen Bright deze informatie naar buiten bracht, werd hij genegeerd.

Bright, de voormalige directeur van het Amerikaanse vaccininstituut werd vorige maand ontslagen omdat hij naar eigen zeggen weigerde middelen als chloroquine en hydroxycloroquine aan te prijzen, die volgens Trump een middel kunnen vormen tegen het coronavirus.