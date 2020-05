Uitvluchten van coronaspuwers: ‘Te dronken’, ‘te depressief’ of ‘ik rochelde bloed weg’

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft de 44-jarige Michael K. veroordeeld tot één jaar celstraf met uitstel omdat hij op 26 maart bewust naar politieagenten had gespuwd. Hij is de eerste die wordt veroordeeld wegens het verspreiden van stoffen die de indruk geven gevaarlijk te zijn en daardoor de vrees voor een aanslag teweegbrengt.

Michael K., een man van Poolse origine, zat op 26 maart met drie anderen in een auto toen de politie hen in Wommelgem staande hield. K., die een stevige borrel op had, reageerde agressief: hij beledigde ...