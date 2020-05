Musea heropenen: elf keer inspiratie voor een bezoek

Een museumbezoek is vanaf maandag opnieuw toegelaten, maar de regels blijven strikt. Hoe de heropening precies zal gebeuren, verschilt van museum tot museum. Voor wie niet weet waar te beginnen, lijst De Standaard elf tips op.

M Leuven bijt de spits af bij de heropening van de musea, zowaar met een nieuwe tentoonstelling. En kijk: de intieme sculpturen van ‘Rodin, Meunier & Minne’ gaan ook nog eens over lijden en universeel verdriet.

- Museum M, Leuven. Rodin, Meunier & Minne, tot 30/8 in M Leuven, reserveren verplicht.

- Fomu, Antwerpen. ­Publieksmagneet Stefan Vanfleteren is nog steeds aan zet, zijn retrospectieve loopt nog tot 13/9.

- Bozar, Brussel. Keith ­Haring, de populaire eighties-figuur, wordt de zomerse blikvanger, naast Jos De Gruyter & Harald Thys en Jacqueline De Mesmaeker (tot 21/7).

- Africamuseum. Vijf jaar renovatiewerken, grote drukte: hier is uw tweede kans.

- Wiels, Vorst. Verlengd tot 16/8: de foto-experimenten van Wolfgang Tillmans.

- Villa Empain, Brussel. De expo ‘Mappa Mundi’ in de art-decovilla loopt nog tot 4/10.

- Designmuseum, Gent. Kunstenaars en designers buigen zich over het kleur­gebruik van Jan Van Eyck (tot 21/2).

- Z33, Hasselt. Het vernieuwde Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur opent vanaf 21 mei weer de deuren.

- Musea Brugge. Het Groeningemuseum kreeg een facelift én een dossierexpo rond Van Eyck.

- Last call for Gaasbeek. Het kasteel sluit voor drie jaar durende restauratiewerken. Nog te bezoeken tot 30/8.

- MAC’s Grand Hornu. ‘Straf werk, weelderige expo’, schreef deze krant over de solo Matt Mullican. Ook een straffe plek!

Regels

Goed kijken op de websites van de musea is de boodschap. Wie op veilig wil spelen, neemt misschien best altijd een masker mee. In Brugse musea zijn mondmaskers voor het publiek verplicht, in Antwerpen hoeft het niet, de situatie in Brussel lijkt iets ingewikkelder. Een algemene verplichting voor het dragen van een mondmasker is er niet. Toch voeren sommigen, zoals Bozar, het in.

De regels voor een bezoek zijn strikt: vooraf moet u een ticket reserveren, de norm is contactloos betalen en bezoeken in groep mogen nog niet (wel per ‘bubbel’ of individueel). De musea zullen werk maken van een vast te volgen traject, het personeel kijkt toe op het naleven van de afstandsregels en de musea voorzien zeep en handgel. Het staat de musea vrij om extra regels op te leggen. Meer informatie over de heropening van musea leest u hier.