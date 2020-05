67 mensen zijn de voorbije 24 uur opgenomen in het ziekenhuis met het nieuwe coronavirus, een verdere daling tegenover de voorbije dagen.

In de afgelopen 24 uur zijn 67 mensen opgenomen in het ziekenhuis. 'Ook hier blijft de trend dalend en neemt nu af met 8 procent per dag', aldus viroloog Steven Van Gucht. Ook op intensieve zorg blijft de trend dalend. Helaas zijn ook 56 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus - 35 in de ziekenhuizen, 21 in de woonzorgcentra. 'Ook hier is de trend dalend, het aantal overlijdens neemt af met 6 procent per dag.'

Er werden de afgelopen 24 uur 356 nieuwe besmettingen vastgesteld op een totaal van 21.686 afgenomen tests, dat is een afname met tien procent. In de ziekenhuizen verblijven nog 1.862 covid-19-patiënten op de afdeling intensieve zorg, van wie 380 op de afdeling intensieve zorg. 231 van hen dienen beademd te worden.

Van Gucht trapte de persconferentie van het Crisiscentrum af met goed nieuws. Er zijn geen indicaties dat er meer ziektes zijn onder werknemers, zo werd geconcludeerd uit een steekproef onder ambtenaren. Ook het aantal consultaties bij de huisarts voor griepachtige klachten bleef vrij stabiel de voorbije week, niet echt een verhoging. Aangezien er nu geen griep circuleert, is de kans veel groter dat personen met zulke klachten, besmet zijn met het nieuwe coronavirus.