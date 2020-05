Stiletto’s Amy Winehouse te koop voor goede doel

Als platenfirma Island Records een veiling organiseert in de strijd tegen covid-19, pakt het uit met grote namen. Ze konden niet alleen de schoenen van wijlen Amy Winehouse strikken, een hele resem artiesten, waaronder Bono en Mumford & Sons, dragen een steentje bij.

De veilig moet geld in het laatje brengen voor de Britse National Health Service en de Amerikaanse voedselbanken. De familie van Amy Winehouse gaf een paar lakleren pumps cadeau die de zangeres droeg. De ‘One love covid-19 relief auction’, genoemd naar Bob Marley, vindt volgende week donderdag online plaats bij het veilinghuis Omega, dat gespecialiseerd is in muziek­memorabilia. Acteur Billy Porter neemt de presentatie van de veiling op zich.

Foto: Island Records

Naast de schoenen van Winehouse worden nog andere muziekgerelateerde items geveild. De band Mumford & Sons geeft een ­privéles banjo en een gesigneerd exemplaar aan de meest­biedende, terwijl Eurythmics en Bono originele songteksten verkopen. Abbey Road Studios legt een private toer op tafel, Jessie Buckley geeft kleren uit de film Wild Rose ter beschikking. Sean Paul, Dizzee Rascal, Hozier, Ella Eyre en Catfish & the Bottlemen geven ook kleren weg, al dan niet gedragen op podia en in films. Shawn Mendes, Ben Howard, OneRepubic en Bombay Bicycle Club stellen instrumenten ter beschikking.