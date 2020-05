Zorgsector maakt zich zelf zorgen (en voelt zich schuldig)

De impact van de coronacrisis blijft groot op het gevoelsleven, het functioneren en het welbevinden van de medewerkers in de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Een op de drie kampt met schuldgevoelens.

Een en ander blijkt uit een tweede barometer van De ZorgSamen, een online platform voor de mentale ondersteuning voor zorgmedewerkers op initiatief van Zorgnet-Icuro en de Vlaamse taskforce Covid-19 Zorg.

Precies 3.298 medewerkers uit alle beroepsgroepen en sectoren uit zorg en welzijn participeerden begin mei aan de maandelijkse interuniversitaire bevraging.

Meer dan de helft van de zorgmedewerkers geeft aan dat ze onder druk staan, vermoeid en hyperalert zijn. Dat is dubbel zo veel als in normale omstandigheden. Vier op de tien medewerkers rapporteren slaaptekort en bijna een vierde van de deelnemers geeft aan concentratiestoornissen (23 procent) te hebben of angst (24 procent). Dat is bijna vijf keer meer dan normaal.

Schuldgevoelens

Daarnaast voelt ook 36 procent van de medewerkers zich erg schuldig omdat ze hun werk niet in normale omstandigheden kunnen doen. Meer dan een op de drie kampt met een schuldgevoel dat hij het virus misschien overdraagt naar de eigen familie. Een kwart van de bevraagden spreekt dan weer over een ‘ernstig schuldgevoel over het infectierisico naar andere patiënten, bewoners, cliënten of collega’s’. Een op de vijf zegt dat het onvoldoende kunnen bijdragen aan het beheersen van de pandemie op hen weegt.

Bovendien geeft onder normale omstandigheden een op de tien deelnemers aan te twijfelen aan kennis en kunde, begin mei was dat 22 procent.

‘De resultaten van de bevraging bevestigen dat de pandemie een sterke impact heeft op het persoonlijk en professioneel leven van de medewerkers uit zorg en welzijn. Zorgverleners zijn zorgzame mensen, hun schuldgevoel is misschien niet verrassend, maar is een reactie die verdere opvolging en duiding nodig heeft’, aldus de onderzoekers.