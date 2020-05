Alternatieve stickeractie Rode Kuis is financiële flop

De jaarlijkse stickeractie van het Rode Kruis heeft tot nog toe amper een tiende opgeleverd in vergelijking met vorig jaar. 'Slecht nieuws voor de lokale afdelingen voor wie de stickeractie de belangrijkste bron van inkomsten is.'

Omdat het Rode Kruis door de coronacrisis dit jaar geen vrijwilligers op pad kon sturen voor hun jaarlijkse stickeractie, werden de reeds bedrukte stickervellen (met de afbeeldingen van figuren uit Suske & Wiske) in de brievenbussen van 770.000 Vlaamse gezinnen gestoken. Met de vraag om een bijdrage te storten. Daar hebben echter weinig mensen gehoor aangegeven.

Amper 10.270 gezinnen hebben hun portefeuille opengetrokken voor een gift. Online werden ongeveer 12.000 stickers verkocht. Waar vorig jaar nog 3,2 miljoen euro werd opgehaald met de stickeractie, is dat nu tot nog toe maar 308.000 euro, amper een tiende van wat de actie vorig jaar heeft opgebracht.

Een zware financiële dobber voor de organisatie. 'Met dit alternatief hoopten we het inkomstenverlies voor onze lokale afdelingen in zekere mate te beperken, maar dat loopt moeilijker dan gedacht', zegt woordvoerder Ine Tassignon. 'Normaal gezien wordt tijdens de eerste vier dagen van de stickeractie - die twee weken duurt - negentig procent van het totaal aantal stickers verkocht. De alternatieve actie loopt ondertussen twee weken en het resultaat valt tegen.'

Dat is slecht nieuws voor de lokale afdelingen voor wie de stickeractie de belangrijkste bron van inkomsten, benadrukt de organisatie. 'Nu de belangrijkste bron van inkomsten voor lokale Rode Kruis-afdelingen wegvalt, wordt ook het voortbestaan van sommige van die afdelingen en de hulp die ze in de buurt bieden onzeker. De inkomsten van de stickeractie gaan immers integraal naar die afdelingen die er eerstehulpmaterialen, ziekenwagens, AED-toestellen, hulpposttenten, medisch materiaal… mee financieren.'

'Het zijn onze 241 afdelingen, waar alles samen 13.340 vrijwilligers actief zijn, die ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving geholpen worden als dat nodig is', zegt Tassignon. Vandaag vervoeren de Rode Kruis-vrijwilligers zieke covid-19-patiënten en helpen ze in woonzorgcentra.