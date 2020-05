Droog en zonnig weekend voor de boeg

Het is vrijdagochtend in vele streken overwegend zonnig. In de loop van de dag worden er geleidelijk stapelwolken gevormd. Over het zuiden van het land blijft het meestal zonnig.

Aan zee wordt het deze namiddag ook opnieuw zonniger. De maxima schommelen tussen 11 en 16 of 17 graden. De wind is matig uit noord tot noordnoordoost, zegt het KMI.

Vrijdagavond verwachten we nog enkele wolkenvelden in het centrale deel van het land, terwijl elders de opklaringen breed zijn. Vrijdagnacht wordt het helder tot lichtbewolkt, maar op het einde van de nacht verwachten we meer bewolking over het westen en het noordwesten. De minima liggen tussen 0 en 6 graden. De zwakke noordenwind wordt later veranderlijk en komt aan zee uit het noordwesten.

Zaterdag verloopt grotendeels zonnig. In de namiddag neemt de bewolking in het binnenland tijdelijk toe, maar het blijft droog. Aan zee en in de provincie Luxemburg blijft het vrij zonnig. De maxima schommelen tussen 13 graden aan zee en 17 of 18 graden in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. Er staat daarbij een aanvankelijk zwakke en veranderlijke wind, die geleidelijk zwak of matig wordt uit noordwestelijke richtingen. Aan zee staat er een matige zuidwestenwind, draaiend naar het noordwesten.

Zondag blijft het droog met in de voormiddag zonnig weer en in de namiddag vorming van stapelwolken in het binnenland. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden bij een meestal zwakke en aan zee matige wind die draait van zuidwestelijke naar westelijke richtingen.