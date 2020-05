File op Antwerpse ring na ongeval net voorbij Kennedytunnel

Op de Antwerpse ring richting stond staat vrijdagochtend in alle vroegte al snel acht kilometer file na een aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen net voorbij de Kennedytunnel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De weg is intussen vrijgemaakt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.15 uur en maakt een uur later dat de Antwerpse ochtendspits al erg vroeg begonnen is. Twee van de drie rijstroken waren versperd en het ging er sowieso al om versmalde rijstroken vanwege werkzaamheden, waardoor snel een file ontstond.

De weg is intussen vrijgemaakt, maar houd nog steeds rekening met stilstaand verkeer, aldus het Verkeerscentrum. Verkeer over langere afstand vanuit Hasselt richting Gent wordt aangeraden om voor een omweg via Brussel te kiezen. Ook de Antwerpse R2 is een alternatief, maar de Liefkenshoektunnel is niet tolvrij gemaakt.