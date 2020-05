Koningin Mathilde en prinses Eleonore delen maaltijden uit aan Brusselse daklozen

Koningin Mathilde en prinses Eleonore hebben donderdagavond een bezoek gebracht aan daklozenrestaurant Kamiano in Brussel. Tijdens de coronacrisis is Kamiano, een project van de Sant’ Egidiogemeenschap, overgeschakeld op takeaway voedselbedeling voor daklozen.

De koningin kreeg uitleg over de werking in tijden van corona, praatte met daklozen terwijl haar jongste dochter de voedselpakketten hielp uitdelen.

Koningin Mathilde kent de daklozenwerking van Kamiano goed. Vorig jaar nog bracht ze een bezoek aan de hoofdzetel in Antwerpen. Donderdagavond nam ze haar jongste dochter prinses Eleonore mee naar het daklozenrestaurant in hartje Brussel. Het is heel uitzonderlijk dat de kinderen van het koningspaar hun ouders vergezellen bij activiteiten.

Deze keer was de reden dat Eleonore, die morgen opnieuw naar school mag, cake gebakken had. Die deelde ze samen met de andere vrijwilligers uit aan de daklozen. ‘We hebben alles goed ingepakt en alles volgens de gezondheidsregels gedaan’, benadrukte koningin Mathilde, die net als de prinses handschoenen en een mondmasker aan had.

Het is al de tweede keer dat het koningshuis zelfgemaakt gebak aanbiedt in deze coronaperiode. In maart hadden de vier koningskinderen wafels gebakken voor het zorgpersoneel en bewoners van twee rusthuizen.

Sinds de uitbraak van het virus doen meer dak- en thuislozen een beroep op de hulp van Kamiano. Jan De Volder, woordvoerder van Sant’ Egidio legt uit dat Kamiano het aantal maaltijden dat het aanbiedt verdubbeld heeft: ‘Vroeger konden Brusselse dak- en thuislozen enkel op donderdagavond langskomen om een maaltijd te gebruiken. Sinds enkele weken offreren we nu ook maaltijden op maandagavond, omdat de nood vergroot is.’

Koningin Mathilde loofde de moed van sommige mensen die langskwamen, feliciteerde hen met zelfgemaakte mondmaskers, spoorde hen aan om voorzichtig te zijn en de gezondheidsvoorschriften na te leven.