Britse regering stemt in met “veilige hervatting” Premier League: “We doen het voor de fans”

De Britse regering is positief over een herstart van de Premier League. Minister van Sport Oliver Dowden heeft ingestemd met de plannen van de hoogste voetbaldivisies om in principe op 12 juni de voetbalwedstrijden weer te hervatten. Wel zonder publiek.

“We zijn het er allemaal over eens dat we alleen doorgaan als het veilig is, want de gezondheid en het welzijn van spelers, coaches en staf is het belangrijkst”, verklaarde Dowden na een overleg met de voetbalautoriteiten. De minister stelde ook als voorwaarden dat de voetbalfans ruime mogelijkheden moeten hebben om de wedstrijd live te kunnen zien op televisie of internet en dat de inkomsten die na de hervatting van de compeitities weer binnenkomen ten goede moeten komen aan de voetbalsport in de breedste zin.

Dowden heeft de voetbalautoriteiten opdracht gegeven hun plannen voor de herstart tot in detail uit te werken. “Er is bij iedereen de wil om weer te voetballen. We doen het voor de fans, de voetbalgemeenschap en de gehele natie.”

Bundesliga zet licht op groen voor vijf wissels per wedstrijd

Vanaf komend weekend tot het einde van het seizoen zijn in de eerste en tweede Bundesliga in Duitsland vijf in plaats van drie vervangingen toegestaan, zo maakte de Duitse Voetballiga DFL donderdag bekend na afloop van de algemene vergadering.

De Bundesliga was de voorbije weken en maanden vragende partij om het aantal wissels per ploeg tijdens een wedstrijd te verhogen. Op die manier hopen ze het risico op blessures bij spelers te verminderen. De Duitse clubs hebben een voorbereiding van amper een drietal weken achter de rug en moeten nu op enkele weken tijd nog negen speeldagen afwerken. Bovendien wordt er ook later op het jaar dan normaal gespeeld en dreigt er dus zomerhitte tijdens de wedstrijden.

De Bundesliga moest wel nog wachten totdat de Wereldvoetbalbond (FIFA) en de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat de voetbalreglementen wereldwijd coördineert, de aanpassing aan de reglementen goedkeurden. Dat gebeurde vorige week vrijdag. De tijdelijke reglementswijziging is onmiddellijk van kracht en geldt voor competities die dit jaar nog hernemen en voor het einde van het jaar beëindigd moeten worden. Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League valt bijvoorbeeld buiten deze maatregel. Eventueel kan de maatregel verlengd worden voor het EK van 2021.

Concreet kan er tijdens de rust en nog op drie momenten tijdens de wedstrijd gewisseld worden. Hiermee wil men vermijden dat wissels opgespaard worden om in het slot te gebruiken om tijd te rekken, of dat het spel tijdens de wedstrijd te vaak stilligt.

Tijdens de videoconferentie van donderdag moesten clubs ook bespreken wat er zou gebeuren als het heropgestarte seizoen toch opnieuw wordt stopgezet. Een heikel punt, want daarover zijn meningsverschillen en een beslissing werd niet genomen. Als het seizoen toch stopgezet wordt, is er een termijn van twee weken voorgesteld waarin er duidelijkheid moet zijn. De Duitsers kijken ook naar de buurlanden en zien dat er daar verschillende beslissingen genomen zijn. In Nederland werden er geen kampioen en stijgers/dalers aangeduid, in Frankrijk wel. In België is het nog onduidelijk en daarover staat er vrijdag een mogelijk verhitte algemene vergadering van de Pro League op het programma.

De bedoeling is alleszins het huidige seizoen volledig af te werken voor 30 juni, met stijgers en dalers. Indien nodig, kan er ook nog in juli gespeeld worden. Dat is unaniem, weliswaar met één onthouding, beslist. De hervatting van de competitie gebeurt in de traditionele stadions achter gesloten deuren, maar als er dwingende redenen zijn kunnen de wedstrijden in kwestie ook verplaatst worden naar neutraal terrein.

Tot slot steunt de DFL ook het regionale voetbal in Duitsland financieel. Er wordt onmiddellijk een som van 750.000 euro overgemaakt aan de Duitse bond DFB en datzelfde bedrag zal ook volgen na elke afgewerkte speeldag in de Bundesliga.

Foto: AFP

Italiaanse voetbalbond zal naleving gezondheidsprotocol controleren

De Italiaanse voetbalbond heeft donderdag aangekondigd dat ze een groep inspecteurs heeft opgedragen om na te kijken of de Serie A-clubs het gezondheidsprotocol respecteren. Dat protocol werd in het leven geroepen om de herneming van de trainingen mogelijk te maken.

De aankondiging komt er enkele uren na de publicatie van een artikel in de Corriere della Sera waaruit moet blijken dat de spelers van Lazio Rome sinds enkele dagen op het einde van de training enkele wedstrijdjes drie tegen drie houden. Daarmee zouden de Romeinen de huidige regels overtreden, aangezien enkel individuele oefensessies zijn toegelaten.

De groep inspecteurs ressorteert onder de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond. “De groep zal nakijken of de trainingen van de profclubs, momenteel individueel en vanaf 18 mei in groep, conform de protocollen worden gehouden”, zo klinkt het in een persbericht.

Sinds 4 mei zijn individuele trainingen toegelaten in Italië, maar strikte gezondheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het risico op besmetting minimaal is. Woensdag zette de minister van Sport Vincenzo Spadafora het licht op groen voor het hernemen van de groepstrainingen vanaf 18 mei. De Italiaanse voetballiga zou graag de Serie A op 13 juni hervatten, maar de regering moet zich nog hierover uitspreken. Omwille van de coronacrisis ligt de competitie stil sinds 9 maart.

Bulgaarse voetbalcompetitie herneemt op 5 juni

In Bulgarije wordt de voetbalcompetitie in de hoogste twee afdelingen op vrijdag 5 juni weer in gang getrokken. Er zal achter gesloten deuren gespeeld worden. Minister van Sport Krasen Kralev gaf donderdag de toelating om vanaf vrijdag weer in groep te trainen.

Wegens de coronapandemie ligt de Bulgaarse competitie sinds 13 maart stil. Bij de herstart moet aan strikte eisen worden voldaan: minimaal één keer per uur moeten onder andere toiletten, kleedkamers, afvalbakken, gemeenschappelijke ruimtes en apparatuur worden gereinigd en worden gedesinfecteerd. Daarnaast moeten dispensers, vloeibare zeep en wegwerpzakdoeken aanwezig zijn. Samenkomst met meerdere mensen in de gemeenschappelijke ruimtes blijft verboden.

In Estland rolt de bal weer op 19 mei

In Estland zal er na een onderbreking van twee maanden volgende week dinsdag, 19 mei, weer gevoetbald worden. Dat deelde de voetbalbond van het land donderdag mee.

Er wordt zonder publiek gespeeld en er gelden strikte regels en hygiënevoorschriften. Alle spelers, coaches, scheidsrechters en managers werden getest op COVID-19. Alle tests, zo’n 350, bleken negatief.

Vanaf 18 mei laat de Estlandse regering weer sportevenementen met maximaal 100 personen toe. Toeschouwers zijn pas eind juni toegestaan, waarna maximaal 1.000 mensen de wedstrijden in het stadion kunnen bekijken.