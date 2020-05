Hoofd WTO vertrekt onverwacht

Het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), Roberto Azevêdo (62), neemt onverwacht ontslag. Hij stelt zijn functie op 31 augustus ter beschikking, nadat hij de WTO zeven jaar heeft geleid. Dat zei Azevêdo in Genève aan vertegenwoordigers van de lidstaten.

Azevêdo’s ambtstermijn zou normaal eindigen in augustus 2021. Hij haalt familiale redenen aan voor zijn ontslag. ‘Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissing in het beste belang van de organisatie is’, zei hij. Hij heeft geen plannen om in de politiek te gaan, zei de Braziliaanse carrièrediplomaat. Om de wereld van na de coronacrisis voor te bereiden, is volgens hem een nieuwe directeur-generaal nodig.

De WTO verkeert in een diepe crisis. De VS blokkeren al lang de benoeming van nieuwe experts voor de geschillenbeslechting, een kerntaak van de WTO. De belangrijke beroepsinstantie kan bijgevolg niet meer functioneren sinds december 2019. De VS willen verregaande hervormingen, zonder specifieke eisen op tafel te leggen. Ook compromisvoorstellen waar de meerderheid van de 164 lidstaten zich achter scharen, stuitten op een njet van Washington.

Er gaan stemmen op voor een fundamentele hervorming van de instelling. De huidige wereldwijde handelsregels zouden de nieuwe realiteit in de wereld, met onder meer een veel machtiger China, onvoldoende weerspiegelen.

EU-handelscommissaris Phil Hogan drong erop aan om nog dit jaar een opvolger aan te wijzen.