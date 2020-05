Proces Lernout & Hauspie uitgesteld

De burgerlijke afhandeling van de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H) is opnieuw uitgesteld, ditmaal door de coronacrisis. Dat bevestigt persrechter Martin Minnaert van het Gentse hof van beroep.

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten toen nog aanspraak op een schadevergoeding, onder wie 2.733 gedupeerden zonder advocaat. Het hof stelde de afhandeling van de schadevergoedingen al enkele keren uit. De laatste keer gebeurde dat in december, nadat het bureau Deminor besliste om de schadeclaims te laten vallen, aangezien de partijen niet de middelen hebben om schadevergoeding te betalen.

De zaak werd toen uitgesteld naar 5 juni, maar die datum wordt niet gehaald. Door de coronacrisis worden bepaalde conclusietermijnen verlengd. Het hof zal een nieuwe datum bepalen en vraagt alle partijen en hun advocaten om zich op 5 juni niet te verplaatsen naar het hof van beroep.