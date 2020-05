Advocaat: ‘FAVV vraagt 5.000 euro per uur dat katje Lee niet wordt overgedragen’

Selena Ali (23), de studente die een kat meebracht uit Peru zonder dat het dier de verplichte wachttijd van drie maanden tegen hondsdolheid had doorlopen, is gedagvaard. Ze moet vrijdag om 11 uur voor de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen verschijnen. De eis van het FAVV: 5.000 euro per uur dat de kat niet wordt overgedragen aan het FAVV voor euthanasie en hersenonderzoek. Gaia en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageren verbijsterd.

Het leek de voorbije dag alsof beide partijen op een compromis aanstuurden, waarbij de kat Lee de wachttijd verder in quarantaine zou kunnen uitzitten, in Essen of in Zaventem. Ook minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) steunt dit voorstel. Maar het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verzet zich daartegen. Donderdagavond leverde de deurwaarder een dagvaarding af bij de ouders van Selena Ali. Het meisje leeft sinds dinsdagavond ondergedoken om de gemoederen te laten bedaren. Ook haar katje, waar het FAVV intussen al beslag liet op leggen, is ondergebracht op een veilige schuilplaats.

‘Selena moet vrijdag om 11 uur voor de rechtbank van eerste aanleg op de Bolivarplaats verschijnen’, zegt haar advocaat Anthony Godfroid, verbolgen over de fanatieke wijze waarop het FAVV zich tegen de vrijwillige quarantaine hier in ons land blijft verzetten. ‘Het FAVV vraagt 5.000 euro per uur dat Lee niet wordt overgedragen.’

Vlaams minister Weyts reageerde donderdagavond verbijsterd. ‘Tot mijn grote consternatie stel ik vast dat dit blijkbaar een bredere aanpak is van het FAVV. Volgens ons gaat dit in tegen de Europese verordening. Ik heb dan ook aan onze raadsman gevraagd om namens de Vlaamse overheid tussen te komen in deze zaak. Want dit is echt buiten elke proportie.’

Gaia

‘In al mijn jaren als kopman van Gaia heb ik nog maar zelden zo een degoutante houding meegemaakt’, zegt Michel Vandenbosch van Gaia. De dierenrechtenorganisatie stapt mee in de rechtszaak ter ondersteuning van Selena Ali. ‘Ik kan het amper geloven hoever ze gaan in hun heksenjacht. Ze willen zich bewijzen door het doden van een onschuldig en weerloos katje. Wat ze hiermee vooral bewijzen, is dat het voor hen alleen gaat om een machtsspel waarbij het leven van Lee in hun ogen waardeloos is.’ Volgens Gaia eist het FAVV nog dat Selena Ali nooit nog communiceert over Lee. Doet ze dat wel, dan eist het FAVV 1.000 euro per overtreding. ‘Het FAVV gaat dus nog verder in zijn machtsvertoon door te eisen dat het recht op vrijheid van meningsuiting in de vuilnisbak wordt gegooid om toch maar een weerloos katje te doden.’

FAVV wil het nieuws over de dwangsom niet bevestigen, maar laat wel weten ‘alle juridische middelen’ in te zetten om de kat overgedragen te krijgen. ‘We snappen de emoties die rondgaan op sociale media en in de pers. Maar we moeten echt voor ogen houden dat dit een groot risico is voor de volksgezondheid. Rabiës doodt zes mensen per uur, 40 procent van de slachtoffers zijn kinderen. Het is niet omdat we nu beschermd zijn, dat we niet waakzaam moeten zijn’, laat de woordvoerder van het FAVV weten.

Volgens de advocaat en sympathisanten van Selena Ali en Lee is de kans dat de kat besmet is miniem, omdat uit bloedcontrole hier in het Belgisch lab Sciensano blijkt dat hij antistoffen in zijn bloed heeft tegen rabiës. Volgens het FAVV geven die antistoffen geen uitsluitsel en is het risico te groot. Zelfs na drie maanden is er nog geen zekerheid. Het FAVV verwijst naar twee illegaal ingevoerde honden uit Marokko.

Hoog-risicoland

‘Tien jaar geleden werden in ons land twee gevallen van hondsdolheid vastgesteld. In beide gevallen werd een besmette hond, die geen symptomen vertoonde, illegaal ingevoerd vanuit Marokko. Dat land is net zoals Peru een hoog-risicoland’, klinkt het.

‘Toen pas maanden later de symptomen zichtbaar werden bij het dier dat tot dan toe gezond leek, moesten een noodvaccinatie en een antiserum worden toegediend aan in totaal bijna 100 mensen die met de dieren in contact kwamen. Daarom doen we er alles aan om een nieuwe gelijkaardige situatie in België te vermijden’, verduidelijkt het FAVV nog.