Wanneer zelfstandigen een ‘corona-supplement’ aanrekenen: ‘Ze proberen te overleven’

Wie de voorbije dagen naar de winkel is gegaan, werd daar in enkele gevallen geconfronteerd met een extra kost van 5 tot 15 euro. Dat ‘corona-supplement’, als compensatie voor de kosten die garagisten en andere ondernemers in de veiligheidsmaatregelen investeren, is perfect wettelijk zolang het bij het binnenkomen van de zaak duidelijk aangegeven staat. ‘Wij hebben daar begrip voor’, klinkt het bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. ‘Een op de drie zelfstandigen slaagt er niet in om alle facturen te betalen. Dit is ongezien.’