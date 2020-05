Werk hervat bij MIVB na akkoord vakbonden en directie

Het werk bij de vervoersmaatschappij MIVB wordt weer hervat. Er werd sinds maandag gestaakt, maar nu hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt.

De vakbonden hekelden het gebrek aan beschermingsmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Wat er nu net beslist is, is nog niet duidelijk. De MIVB-directie bleef vaag over de maatregelen waarover een akkoord bereikt is met de vakbonden. Wel wordt erop gewezen dat een akkoord gekoppeld is aan een werkhervatting.

Deze week werd het tram- en busnetwerk verstoord door de staking. Het was de gewezen MIVB-ondervoorzitter Ridouane Chahid die op Twitter aankondigde dat er een akkoord was. Dat werd slechts voorzichtig bevestigd. Bij de directie klonk het dat er een akkoord was met de vakbonden over beschermingsmaatregelen voor het personeel.