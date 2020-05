07/03/2015

Harold Polis begint uitgeverij ‘Polis’ in de schoot van pelckmans

‘Ik wil tegenstrijdige stemmen laten horen’

Uitgeverij Polis is een feit. Harold Polis, de voormalige uitgever van De Bezige Bij Antwerpen, bouwt in de schoot van uitgeverij Pelckmans aan een nieuw fonds. ‘Ik wil het debat over de grote thema’s van onze tijd oppoken.’ Eva Berghmans