Martin Margiela, het Belgische mode-icoon dat onzichtbaar wil blijven

Al zo’n dertig jaar lang toont ontwerper Martin Margiela zich niet aan de media – de focus moet liggen op zijn creaties. Onze modejournaliste kon hem eind de jaren tachtig wel eens interviewen, tijdens haar allereerste opdracht. En nu is er ook een documentaire, waar Margiela zelf aan meewerkte. Maar ook daarin krijgen we zijn gezicht niet te zien.

De in Genk opgegroeide modeontwerper Martin Margiela houdt zo hard vast aan zijn anonimiteit, dat sommigen twijfelden aan zijn bestaan. Maar modejournaliste Veerle Windels weet dat hij bestaat: zij was aanwezig bij een van zijn allereerste shows. Ze vertelt over de man die nooit in de schijnwerpers wilde staan, maar een grote invloed had op de internationale modewereld.

Credits

Journalist Veerle Windels | Presentatie Nele Eeckhout | Redactie Nele Eeckhout en Joris Van Damme | Eindredactie Anna Korterink | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten ‘Martin Margiela: In his own words', Reiner Holzemer

