Professor adviseert: ‘Stel studeren een jaar uit’

Professor sociologie Giselinde Kuipers (KU Leuven) heeft een opmerkelijk advies voor toekomstige studenten: stel het studeren een jaar uit. Herman Van Goethem, rector van de UAntwerpen, vindt dat geen goed idee.

‘Advies (met bloedend hart) voor iedereen die het komend academisch jaar wil beginnen met een studie: Stel het een jaar uit’, schrijft de professor op Twitter. ‘Ik had de nieuwe eerstejaars graag zien komen, en teruglopende studentenaantallen zijn voor de universiteiten ook niet leuk. Maar deze generatie heeft het eindexamenjaar al gemist, en ik gun ze een goed begin van de volgende stap.’

Advies (met bloedend hart) voor iedereen die het komend academisch jaar wil beginnen met een studie: Stel het een jaar uit! Overweeg alternatieven zoals vrijwilligerswerk, een tijd naar het buitenland (kan ook in de EU), een nieuwe taal leren, of een andere nieuwe vaardigheid.>> — Giselinde Kuipers (@GMMKuipers) May 13, 2020

De sociologe vreest dat nieuwe studenten vanwege de coronacrisis een belangrijk deel van het studentenleven zouden moeten missen. ‘Het is niet duidelijk hoe het volgende academiejaar er gaat uitzien’, legt Kuipers op Radio 1 uit. ‘Het is heel onwaarschijnlijk dat het een gewoon academiejaar gaat zijn. Je bouwt een nieuw leven op, je gaat op kot, je leert nieuwe mensen kennen. Ik vraag me af of dat volgend jaar hetzelfde zal zijn. Dat deel van studeren kan lastig worden, zelfs als de colleges weer opstarten. Er is nog een kans dat er een nieuwe lockdown komt. Dus als je het je kan permitteren, denk er goed over na.’

Wat zouden de jongeren dat jaar dan kunnen doen? ‘Je kan ook op anderen manieren veel leren. Je kan gewoon gaan werken, al kan ik mij voorstellen dat het vinden van een job moeilijker is dan een jaar geleden. Ook reizen is moeilijker, maar ik denk dat het binnenkort binnen Europa weer mogelijk zal zijn. Er zijn andere manieren om je te ontwikkelen die ook avontuurlijk en leerrijk zijn.’

‘Onverantwoord’

De Antwerpse rector is het niet eens met haar analyse. ‘Aan jongeren nu zeggen dat ze een jaartje zomaar wat doen, is maatschappelijk niet verantwoord’, zegt hij op Radio 1. Van Goethem is ervan overtuigd dat het academiejaar zinvol kan ingevuld worden, zelfs als de regels rond afstand houden nog gelden. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld met een combinatie van afstandsleren en onderwijsactiviteiten op de campus. ‘Met kleinere groepen van dertig tot misschien vijftig studenten kan je settings maken waarbij je discussies kunt hebben en groepsopdrachten kan doen. Studenten die op kot gaan, kunnen ook bubbels vormen. Ik denk niet dat een fuif zoals vroeger mogelijk zal zijn. Maar er zijn ook anderen manieren waarbij je niet achter een scherm zit om ontspanning te organiseren.’

Van Goethem verwacht dat zeker het eerste semester van volgend jaar nog zal lijden onder de coronacrisis.