Fransen mogen deze zomer op vakantie in eigen land

Fransen zullen in juli en augustus in eigen land op vakantie kunnen gaan. Dat heeft premier Edouard Philippe donderdag bevestigd. De Franse regering heeft ook een miljardenplan klaar om de toeristische sector te ondersteunen.

‘De toerismesector staat waarschijnlijk voor zijn grootste test in zijn moderne geschiedenis’, zei Philippe. ‘Dat terwijl het een van de kroonjuwelen van de Franse economie vormt. Daarom is de redding ervan een nationale prioriteit.’

Philippe verzekerde dus dat Fransen in juli en augustus in eigen land op vakantie mogen gaan. Hij benadrukte wel dat er ‘mogelijke lokale restricties’ van kracht zullen zijn, in functie van hoe de pandemie de komende weken evolueert. Het land is nu voor de exit uit de coronacrisis verdeeld in een rode zone (met Parijs) en een groene zone. In de rode zone maakte het nieuwe coronavirus veel slachtoffers.

De premier verklaarde ook dat de regering 1,3 miljard euro uittrekt voor extra steun aan de toerismesector, die erg hard getroffen is door de coronacrisis. Frankrijk is de belangrijkste en populairste reisbestemming ter wereld. Bijna 90 miljoen buitenlanders bezochten in 2018 het land. Over het lot van de buitenlandse toeristen heeft de Franse premier nog niets gezegd.

In de toeristische sector werkten voor de uitbraak van het coronavirus ongeveer twee miljoen mensen. De sector staat in voor zeker 7,2 procent van het bruto binnenlands product van Frankrijk.