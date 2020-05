Ronde van Groot-Brittannië 2020 geannuleerd

De Ronde van Groot-Brittannië, die zou doorgaan van 6 tot en met 13 september, wordt geannuleerd omwille van de coronacrisis. Dat maakten de organisatoren donderdag bekend.

De volgende editie zou in 2021 plaatsvinden van 5 tot en met 12 september, met het parcours dat normaal dit jaar verreden zou worden.

Volgens de organisatoren zou een Ronde van Groot-Brittannië zonder toeschouwers ingaan “tegen alles waar het wielrennen als een toegankelijke sport voor staat”. Maandag kondigde de Britse regering aan dat alle professionele sportactiviteiten, ook achter gesloten deuren, verboden zijn tot 1 juni. Het is echter nog niet duidelijk of en hoe grote evenementen later op het jaar kunnen doorgaan.

De Ronde van Groot-Brittannië zou dit jaar plaatsvinden tijdens de Ronde van Frankrijk, die voorzien is van 29 augustus tot en met 20 september.

De vorige editie, die 1,5 miljoen toeschouwers telde, werd vorig jaar gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel.