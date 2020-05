Brusselse zakenclub Cercle de Lorraine zoekt overnemer

Cercle de Lorraine of Club van Lotharingen, een tweetalige ontmoetingsclub voor bedrijfsleiders, politici en academici, verkeert in de problemen. De Brusselse zakenclub zoekt een overnemer, meldt L’Echo. De raad van bestuur zou beslist hebben om bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen.

Het probleem van de zakenclub zou de coronacrisis zijn. Er komen geen inkomsten meer binnen, maar er moeten wél nog zware vaste kosten worden betaald.

‘Deze procedure is jammer genoeg noodzakelijk, maar ze is de beste oplossing om te proberen het voortbestaan van de club te verzekeren’, staat volgens L’Echo in een bericht aan de leden, ondertekend door Herman Craeninckx en Isabelle Simon, respectievelijk de voorzitter en directeur-generaal van de zakenclub.

De club gaat nu op zoek naar een overnemer die de activiteit kan voortzetten, ‘met een solide financiële basis en behoud van de ploeg’.

De club is vooral bekend om haar gastsprekers: de belangrijkste politici en zakelijke leiders van het land. Dit jaar nog kwam minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) er aan het woord, vorig jaar in september ging kamerlid Theo Francken (N-VA) er spreken.

In het gebouw, het paleis van de Prinsen de Merode, zijn 13 zalen te huur. Het lidgeld voor de exclusieve club is niet min. Eenmalig betalen kandidaten 1.750 euro inschrijvingsgeld en jaarlijks komt daar nog 1530 euro bij.