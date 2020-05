Geen corona, wel quarantaine op Antarctica

Er is nog geen enkel coronageval vastgesteld op Antarctica, maar toch zijn er maatregelen getroffen voor de onderzoeksteams die er zitten. ‘Een uitbraak van covid-19 kan hier rampzalige gevolgen hebben’, getuigt een onderzoeker tegenover BBC.

Antarctica is het enige continent zonder coronagevallen, en toch zitten de onderzoeksteams er in lockdown. Dat vertelt Pradeep Tomar, een dokter van de onderzoeksmissie op de Indiase Bharati-basis, aan BBC. Leden van de 29 teams die er een basis hebben, gingen geregeld bij elkaar op bezoek, maar dat mag sinds begin maart niet meer.

Door de quarantainemaatregelen overal ter wereld is het niet makkelijk om nog op Antarctica te geraken, maar iedereen die er aankomt, moet twee weken in quarantaine. Als er iemand symptomen zou vertonen, moet die onmiddellijk geïsoleerd worden, net als iedereen met wie de patiënt in contact kwam.

‘Als er hier een geval van covid-19 wordt vastgesteld, kan dat rampzalig zijn’, legt Tomar uit aan BBC. Je kan nergens anders naartoe buiten de basis en de kans dat je er iemand anders besmet, is door de kleine oppervlakte groot. De medische voorzieningen op Antarctica zijn bovendien heel beperkt.

‘Het voelt alsof we geïsoleerd zijn in een isolement’, besluit Tomar. ‘Maar voorkomen is veel beter dan genezen.’