Burgemeester waarschuwt wielertoeristen: ‘Als peloton niet welkom in Deinze’

Vanaf maandag mogen we opnieuw buiten sporten in groepen van maximaal twintig personen én met een coach. Een peloton wielertoeristen mag dus ook opnieuw de baan op, maar in Deinze zijn ze niet welkom.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) bevestigde aan Sporza dat de versoepeling van het sporten in groepen ruim geïnterpreteerd mag worden, en ook wielertoeristen opnieuw in groep de baan op mogen. ‘Een peloton van vijftien renners mag op de openbare weg. Daar kunnen ze de afstand respecteren. En dan moeten ze een wegkapitein aanduiden die moet nagaan of de regels worden gerespecteerd’, aldus Weyts.

Burgemeester van Deinze Jan Vermeulen (CD&V), zelf een fervent fietser, moest even met zijn ogen knipperen toen hij die informatie vernam. Hij noemt het in een Facebook-post ‘de domste versoepeling die werd toegelaten’. ‘Bijna even erg als de toelating om woonzorgcentra terug te bezoeken vorige maand. Hopelijk gebruiken de wielertoeristenclubs wel hun gezond verstand, zoals ook de woonzorgcentra dit deden.’ Lees: laten ze het aanbod links liggen.

Volgens Vermeulen is het immers onmogelijk om op een veilige manier in groep te fietsen, als je tegelijk de veilige afstand van anderhalve meter moet bewaren. ‘Dat worden langgerekte pelotons en dat is veel te gevaarlijk. Het brengt ook andere weggebruikers in gevaar. Andere fietsers krijgen het hierdoor lastig op fietspaden, andere weggebruikers op de autoweg’, legt hij uit.

Pelotons zijn dan ook niet welkom in zijn gemeente. ‘Ik zal onze politiediensten vragen om de afstandsregel in deze strikt, zeer strikt toe te passen’, waarschuwt Vermeulen, die zich overigens ook afvraagt of wielertoeristen zelf hierop zaten te wachten. ‘Zij zouden de laatste moeten zijn die zich onrechtvaardig behandeld zouden moeten voelen. Ze mochten de hele lockdown door vrij rondfietsen.’