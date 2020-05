Aantal nieuwe opnames daalt verder, nog minder dan 2.000 patiënten in ziekenhuis

Er overleden de afgelopen 24 uur 60 mensen aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit de cijfers van het Nationaal Crisiscentrum. 81 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis, 173 anderen mochten vertrekken.

Op woensdag 13 mei werden 307 nieuwe coronagevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 186 in Vlaanderen, 90 in Wallonië en 31 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 54.288. Zoals verwacht stijgt het aantal nieuwe gevallen opnieuw ten opzichte van maandag, omdat er na het weekend weer meer tests zijn uitgevoerd, maar het daalt verder ten opzichte van vorige week.

De voorbije 24 uur waren er 81 nieuwe opnames. Het aantal nieuwe hospitalisaties daalt dus beetje bij beetje verder.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.966 patiënten opgenomen, de eerste keer sinds 23 maart dat dit cijfer onder de 2.000 zakt. In de intensieve zorg liggen in totaal 407 patiënten, dat is een verdere daling met 20 patiënten in de voorbije 24 uur. 239 patiënten worden nog beademd.

173 coronapatiënten mochten de voorbije 24 uur het ziekenhuis verlaten. Sinds 15 maart zijn 14.111 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard.

60 mensen overleden in de voorbije 24 uur aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus: 31 in Vlaanderen, 20 in Wallonië en 9 in Brussel. Ook bij het aantal nieuwe sterfgevallen zet de dalende trend zich dus door. Van die 60 overleden 30 mensen in het ziekenhuis en 29 in een woonzorgcentrum. In die laatste groep werd 86 procent bevestigd door een covid-test. In totaal werden nu in België 8.903 sterfgevallen gerapporteerd.