Zoektocht naar lichaam van surfer in Scheveningen hervat

In Nederland is de zoektocht hervat naar de stoffelijke resten van een vijfde man die maandag verdronk in de Noordzee tijdens het surfen.

De man maakte deel uit van een groep surfers die maandagavond in de problemen kwamen voor de kust van Scheveningen. Twee mannen bezweken aan hun verwondingen toen ze uit de zee werden gered, de lichamen van twee andere slachtoffers werden dinsdag teruggevonden. Donderdag werd de zoektocht naar de vijfde persoon hervat, een 23-jarige man uit Delft.

Er wordt gezocht in de buurt van de haven van Scheveningen en het havenhoofd waar de surfer maandagavond voor het laatst werd gezien, aldus de zegsman van de Koninklijke Marine. Er wordt onder meer gezocht met een soort onderwaterrobot met sonar die uren onder water kan blijven. Het stoffelijk overschot van jongeman werd dinsdag wel gezien, maar toen werd geprobeerd het lichaam te bergen, was het weggedreven.

Het is nog niet duidelijk waarom de ervaren surfers in de problemen zijn geraakt. Naast een harde wind en sterke zeestroming, zou ook een enorme hoop algenschuim op het wateroppervlak een rol hebben gespeeld, waardoor ze moeilijker lucht konden happen of gedesoriënteerd raakten. Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) onderzoekt de omstandigheden van het natuurfenomeen.