Controleer zelf de fiscus

Een belangrijk deel van de aangifte is voor u al ingevuld in Tax-on-web, of zelfs al volledig opgesteld in de vorm van een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’. Maar de belastingambtenaren zijn ook maar mensen. Uw taak bestaat er dit jaar, meer dan ooit, in om hun gegevens te controleren, eerder dan het helemaal zelf invullen van de brief. Om die controle succesvol te laten verlopen, mag u deze codes zeker niet vergeten.

VAK I. Bankrekening

Als u verwacht geld terug te krijgen, dan kijkt u beter extra goed of uw huidige bankrekeningnummer is ingevuld. Als er een verouderd of zelfs helemaal geen rekeningnummer staat, kan de fiscus u minder snel terugbetalen. Elk jaar moeten duizenden Belgen daardoor langer dan nodig wachten op een terugstorting.

VAK II. Familie

De informatie die u hier geeft, bepaalt voor een belangrijk deel uw aanslag. Zorg dus dat u er niet te snel over gaat. Vooral als er vorig jaar iets is gewijzigd aan de samenstelling van uw gezin, leest u best alles nog eens goed na.

VAK III. Inkomsten uit vastgoed

Het eerste blokje over woningen. Begin niet halsoverkop in te vullen: dit gaat alleen over vastgoed dat géén eigen woning is. Denk dus eerder aan tweede verblijven, of woningen die u verhuurt, in binnen- of buitenland (zie ook de opmerking onderaan dit stuk).

VAK IV. Loon of uitkering

Hier zult u in de regel al heel wat bedragen ingevuld zien staan: al uw loonfiches zijn in dit vak opgenomen, bij punt A. Wie meerdere werkgevers had, moet de loonfiches van de verschillende werkgevers apart invoeren: bij code 250 zijn daarvoor meerdere vakken voorzien. Toch is niet alles met zekerheid ingevuld. Zo doorloopt u best de ‘wizard’ voor de vrijstelling van het woon-werkverkeer, bij code 1255/2255. Beroepskosten bewijzen is lang niet meer voor iedereen de moeite, maar als dat voor u wel het geval is: denk eraan om code 1258 of 2258 in te vullen. Wie in het buitenland gewerkt heeft, meldt dat hier bij punt O.

Veel mensen moeten ook stilstaan bij punten B-E, waar allerlei uitkeringen vermeld staan, van werkloosheidsvergoeding tot ouderschapsverlof.

VAK V. Pensioen

Eén vorm van uitkering krijgt een apart vak: de pensioenen. Ook buitenlandse pensioenen moeten in deze ­rubriek worden vermeld.

VAK VII. Beleggingen

Als u vorig jaar dividenden hebt ontvangen, dan kan u hier een deel van de ingehouden roerende voorheffing recupereren.

U moet dat zelf melden bij code 1437/2437. Deze code is standaard niet ingevuld.

VAK IX. Woonlening

Het enige vak waarvan de tekst in Tax-on-web begint met een waarschuwing: ‘Vermeld de in dit vak bedoelde uitgaven en de andere gevraagde gegevens in de passende rubriek!’ En dat is geen toeval. Door de vele hervormingen zijn er afhankelijk van het tijdstip waarop u uw woning kocht, andere regels van toepassing.

Zelfs als de bedragen al ingevuld zijn, gaat u best nog eens stap voor stap door de wizard, zeker als u een tussentijdse herziening van de woonlening hebt doorgevoerd.

VAK X. Uitgaven

De meeste (gezins)uitgaven die de overheid fiscaal wil aanmoedigen, vindt u hier terug. Denk aan dienstencheques (code 3364/4364), pensioensparen (1361/2361), de nieuwe aftrek voor de rechtsbijstandsverzekering (code 1344/2344) en de giften (code 1394). Zelfs als er bedragen al ingevuld staan: altijd controleren of ze correct zijn.