Marc Van Ranst: ‘De keuzes van de Nationale Veiligheidsraad zijn niet altijd 100 procent uit te leggen’

Woensdag kondigde de Nationale Veiligheidsraad nieuwe versoepelingen aan. Op zulke aankondigingen volgen er altijd vragen en kritiek. ‘Bepaalde mensen zullen altijd misnoegd zijn’, aldus viroloog Marc Van Ranst. ‘De keuzes die gemaakt worden, zijn ook niet altijd 100 procent uit te leggen’, geeft hij toe. ‘Maar alles tegelijkertijd heropstarten is ook geen optie.’

Na de versoepelingen die woensdag door de Nationale Veiligheidsraad werden bekendgemaakt, kwamen vragen en bleef ook de kritiek niet lang uit. Zo zijn sommige marktkramers misnoegd aangezien lokale besturen moeten beslissen welke markten wel of niet veilig kunnen plaatsvinden. Lang niet alle kramen zullen kunnen heropenen. ‘Er zal altijd geklaagd worden’, zei viroloog Marc Van Ranst donderdagochtend op Radio 1. ‘Uiteindelijk is er heel wat vrijheid bij de lokale burgemeester en de heropening van de markten zal heus wel lukken zonder al te grote problemen.’

Kinderen en jeugd

Ook stelde minister van jeugd Benjamin Dalle (CD&V) dat kinderen weer in de koud blijven staan. Bovendien vragen veel mensen zich af waarom sportclubs wel opnieuw mogen trainen, maar jeugdbewegingen nog altijd niet mogen samenkomen. ‘Kijk, het punt is dat je niet alles tegelijkertijd kunt doen en dan moeten er keuzes gemaakt worden’, legde Van Ranst uit. ‘Die keuzes zijn ook niet altijd 100 procent uit te leggen.’

Toch begrijpt hij de kritiek van Dalle wel. ‘Ik hoop dat de volgende Veiligheidsraad over kinderen zal gaan zodat een kind terug een kind kan zijn. Het zou ook een mooi signaal zijn moest een Veiligheidsraad eens volledig gewijd zijn aan kinderen.’

Dat gezegd zijnde, is het helemaal niet zeker of alle kinderen voor 30 juni terug naar school zal kunnen gaan. ‘Dat is onmogelijk te voorspellen. Wanneer de curve naar beneden blijft gaan: ja. Wanneer dat niet gebeurt, dan neen.’

Ook bij deze versoepelingen is er nog geen sprake van zitten op banken in de parken. Van Ranst zei te hopen dat dit snel wel zal gebeuren.

Volgende versoepelingen in juni

Maandag 18 mei gaan de versoepelde maatregelen van kracht, dat is dan de derde maandag op rij. Daarna komen er geen nieuwe versoepelingen tot 8 juni. Dan wordt er gekeken naar wat de versoepelingen met de cijfers doen. ‘Ik hoop dat de cijfers stabiliseren en misschien verder zullen dalen’, zei Van Ranst. Al gaf hij aan dat het meest waarschijnlijk scenario is dat de cijfers zullen stijgen. ‘Maar dan hoop ik licht.’