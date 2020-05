Brussels parket bevestigt inverdenkingstelling Dominique Leroy

Het Brusselse parket bevestigt donderdag dat voormalig Proximus-ceo Dominique Leroy in verdenking gesteld is voor handel met voorkennis. Het dossier zal nu overgemaakt worden aan het Brusselse parket, dat moet beslissen of het Leroy vervolgt.

Dominique Leroy is na acht maanden onderzoek door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van handel met voorkennis, zo maakte haar advocaat Jean-Pierre Buyle woensdagavond bekend, en het werd donderdag ook bevestigd door het Brusselse parket.

Kort nadat ze haar vertrek als ceo bij het telecom­bedrijf Proximus aangekondigd had, in september vorig jaar, raakte bekend dat Leroy een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht ter waarde van 285.000 euro. Bij die verkoop zou ze een persoonlijke winst van nog geen 6.000 euro geboekt hebben.

‘In de maand september 2019 werd een gerechtelijk onderzoek geopend lastens mevrouw Leroy’, zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. ’De onderzoeksrechter heeft in dat kader talrijke onderzoeksdaden uitgevoerd, gevolgd door het verhoor van mevrouw Leroy op 12 mei 2020.’

‘Na afloop van dit verhoor werd betrokkene in verdenking gesteld wegens feiten van handel met voorkennis, te Brussel, tussen 24 juli 2019 en 2 augustus 2019, namelijk door te zijn overgegaan tot de verkoop van 10.840 aandelen van Proximus, terwijl de betrokkene voorkennis had die de koers van het aandeel van Proximus waarschijnlijk aanzienlijk zou beïnvloeden, te weten haar vermoedelijke overstap als ceo naar de onderneming KPN en daarmee samenhangend het niet-vernieuwen van haar mandaat als ceo bij Proximus’, klinkt het.

‘Zodra het gerechtelijk onderzoek wordt afgesloten, zal de onderzoeksrechter het dossier overmaken aan de procureur des Konings, die vervolgens standpunt zal innemen’, aldus nog de parketwoordvoerster.