85-jarige heeft meer dan 90 procent kans om covid-19 te overleven

Eén procent van wie covid-19 oploopt, overlijdt aan de ziekte. De overlijdenskans stijgt sterk met leeftijd én geslacht. Mannen onder de 75 lopen dubbel zoveel gevaar om te overlijden als vrouwen van dezelfde leeftijd.

In ons land zijn volgens de officiële cijfers al bijna 9.000 mensen aan covid-19 overleden. Maar doordat we niet weten hoeveel mensen er werkelijk besmet zijn, was het onduidelijk hoe groot de kans is om er aan te overlijden.

Pierre Van Damme en Heidi Theeten (UAntwerpen) onderzochten bloedstalen opgehaald bij de analyselabo's op antistoffen (DS 8 mei). Daaruit bleek dat in de week van 20 april al 6 procent of ruwweg 680.000 Belgen besmet raakten.

Christel Faes en Geert Molenberghs (UHasselt) gingen met die cijfers aan de slag om een inschatting te maken van de overlevingskansen van covid-19, zo bericht De Morgen. Op basis van voorspellingsmodellen maakten ze een inschatting hoeveel mensen er vandaag al besmet zijn, en ook hoeveel er al overleden zijn.

Uit de schattingen blijkt dat ruim 99 procent van wie met covid-19 besmet raakt, de ziekte overleeft. De zogenaamde Infection Fatality Rate (IFR) voor ons land wordt op 0,97 procent geschat.

Leeftijd en geslacht

De kans om te sterven stijgt sterk volgens leeftijd en geslacht. Een man ouder dan 85 jaar heeft bijna 12 procent kans om te overlijden na een besmetting met covid-19. Bij vrouwen is dat 8 procent. Positiever gesteld: gezien er dubbel zoveel vrouwelijke 85-jarigen zijn, heeft een doorsnee 85-plusser meer dan 90 procent kans om de ziekte te overleven.

In de categorie 75 tot 84 jaar sterft 4,6 procent van de mannen en 2,8 procent van de vrouwen. Bij de 65-74-jarigen is dat 1,7 en 0,8 procent, bij 45-64-jarigen 0,3 en 0,1 procent. Bij de min-44 jarigen is de kans erg klein om te sterven aan covid-19.

Uit de cijfers blijkt voorts dat mannen onder de 75 hebben dubbel zoveel kans om te overlijden als vrouwen van dezelfde leeftijd. Bij 75-84-jarigen ligt de overlijdenskans van mannen ruim 60 procent hoger, bij 85-plussers 40 procent.

De cijfers liggen in lijn met wat onderzoekers in het buitenland vaststellen. Een studie voor Lombardije, een zwaar getroffen regio in Italië, schatte de overlijdenskans bij 90-jarigen op 15 procent, voor 80-90-jarigen op 7 procent en voor 70-80-jarigen op 3 procent.

Een overzichtsstudie die begin deze maand verscheen, schat dat de overlijdenskans na besmetting voor de volledige populatie 0,75 procent bedraagt. Dat is iets lager dan in België, maar dat cijfer hangt ook af van de samenstelling van de bevolking. Hoe ouder de bevolking, hoe hoger het cijfer.