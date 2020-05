Lockdown in Wisconsin teruggedraaid door Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft geoordeeld dat de opgelegde lockdown door de corona-epidemie niet kan worden afgedwongen. Winkels, bars en restaurants mochten onmiddellijk opnieuw openen.

In de Verenigde Staten kiezen de staten zelf welke maatregelen ze willen opleggen in het kader van de corona-epidemie. In de noordelijke staat Wisconsin werden de bijna zes miljoen inwoners al in maart door de Democratische gouverneur Tony Evers opgedragen om zoveel mogelijk thuis te blijven, en moesten alle scholen en niet-essentiële bedrijven sluiten, om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Hoewel de epidemie er nog lang niet onder controle is en ruim zeventig procent van de bevolking achter de maatregelen staat, heeft het Hooggerechtshof de opgelegde lockdown woensdag nietig verklaard. Die zou oorspronkelijk op 24 april aflopen, maar werd met een maand verlengd door Andrea Palm, die aan het hoofd staat van het departement Volksgezondheid. En dat kan niet volgens de Republikeinse partij, want Palm heeft die autoriteit niet.

Een redenering die werd gevolgd door het Hooggerechtshof, waar vijf van de zeven rechters een conservatieve stempel hebben. Unaniem was de beslissing niet: vier rechters stemden voor, drie stemden tegen.

De beslissing heeft dan ook verregaande gevolgden. Inwoners van Wisconsin mogen opnieuw samenscholen, zich naar eender waar verplaatsen, en bars en restaurants mogen opnieuw de deuren openen, zonder gevaar voor juridische gevolgen. Wat velen ook deden. Lokale regio’s kunnen wel nog eigen restricties opleggen. Zo kondigden de autoriteiten van Dane County enkele minuten na de nietigverklaring al gelijkaardige lockdownmaatregelen aan.

Evers heeft via Twitter al laten verstaan dat hij zwaar teleurgesteld is in de uitspraak van de rechters: 'De Republikeinse parlementsleden hebben vier leden van het Hooggerechtshof ervan overtuigd Wisconsin in chaos te storten, en de volksgezondheid en levens in gevaar te brengen.'

In de hele VS zijn woensdag 1.813 bijkomende sterfgevallen door covid-19 gemeld. Dat blijkt uit de telling van de universiteit Johns Hopkins. Het totale dodental komt zo op meer dan 84.000 te staan. Het land telt ondertussen meer dan 1,39 miljoen bevestigde besmettingen.