Stoelendans in Formule 1 is compleet: Carlos Sainz maakt droomtransfer naar Ferrari, Ricciardo naar McLaren

De Spanjaard Carlos Sainz heeft zijn droomtransfer van McLaren naar Ferrari waargemaakt. Sainz wordt de vervanger van Sebastian Vettel en zal in 2021 en 2022 de teamgenoot worden van Charles Leclerc.

Dinsdag kondigden Ferrari en Sebastian Vettel (32) aan dat ze eind dit jaar elk hun eigen weg uitgaan. Het speculeren over de opvolger van Sebastian Vettel bij Ferrari kon meteen in alle hevigheid losbarsten. Twee namen die meteen prominent naar voor werden geschoven: Daniel Ricciardo (Renault) en Carlos Sainz (McLaren).

Al snel werd duidelijk dat Carlos Sainz (25) in 'poleposition' lag voor het racezitje bij Ferrari. McLaren probeerde mits een nieuw miljoenencontract nog wel een tegenbod te doen om haar goudhaantje te behouden. Het was echter een publiek geheim dat het voor Sainz een droom was om voor Ferrari te rijden. Carlos Sainz maakt zijn droom nu dus waar en zal samen met Charles Leclerc vanaf 2021het rijdersduo bij Ferrari worden. De Monegask werd vorig jaar vierde en hield zo Vettel (5e) achter zich. Leclerc kreeg afgelopen winter van Ferrari een nieuw contract tot 2024.

Voor het eerst krijgt Sainz daardoor een topwagen ter beschikking, iets waarvan hij al droomt sinds hij Max Verstappen in 2016 als teamgenoot naar Red Bull Racing zag vertrekken. Verstappen kreeg toen van Red Bull de voorkeur op Sainz om de overstap van zusterteam Toro Rosso naar Red Bull Racing te maken. Die beslissing kwam bij de Spanjaard hard aan maar vanaf 2021 kan Sainz met Ferrari opnieuw de strijd met Max Verstappen aangaan. Dat belooft vuurwerk te geven.

"Juiste eigenschappen voor onze familie"

"Met vijf seizoen achter de rug heeft Carlos bewezen erg getalenteerd te zijn. Hij heeft getoond dat hij over de technische kwaliteiten en de juiste eigenschappen beschikt om in onze familie te passen", verklaart teambaas Mattia Binotto. "We zijn begonnen aan een nieuwe cyclus, met het doel terug te keren naar de top in de Formule 1. Het wordt een lange reis, niet zonder moeilijkheden, zeker gezien de huidige financiële en reglementaire situatie."

Ricciardo vervangt Sainz bij McLaren



De Australische F1-piloot Daniel Ricciardo verlaat na dit seizoen dan weer Renault en gaat aan de slag bij McLaren als vervanger van Carlos Sainz Jr.

Vanwege de coronacrisis kon er dit seizoen nog geen enkele Grote Prijs worden afgewerkt. Men hoopt nu op een start begin juli in Oostenrijk.

