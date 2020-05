Het wordt drummen voor de herfst- en kerstvakantie, want wat gaan we met al dat verlof doen?

In april hebben werknemers 53% minder vakantie opgenomen in vergelijking met 2019. “Veel mensen zijn technisch werkloos of werken in essentiële sectoren waar het nu heel druk is”, klinkt het bij HR-dienstverlener Securex, dat een steekproef deed bij 28.940 bedrijven. Nu al rijst de vraag: wanneer zullen al die dagen opgenomen worden? In sommige bedrijven wordt het duwen en drummen voor de herfst- en kerstvakantie.